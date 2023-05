Accordo Italia Svizzera | via libera del Senato | novità in arrivo per lavoratrici e lavoratori frontalieri

Le disposizioni dell'dell'- Svizzera sui frontalieri prevedono innanzitutto il principio di reciprocita' . A differenza del precedentedel 1974, che regola unicamente ......che l'UE faccia valere le proprie opinioni in forum internazionali come il G7 e l'di ... Da Empoli osserva come questo potrebbe essere particolarmente difficile in alcuni Paesi, come l'e ...Svizzera, chi sono i lavoratori frontalieri interessati dalle novità Dopo due anni e mezzo dalla firma dell'basato sul principio di reciprocità trae Svizzera e del ...

Frontalieri, ok all'accordo Italia-Svizzera. Berna fuori dalla black list - ItaliaOggi.it Italia Oggi

“Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per discutere un provvedimento di fondamentale importanza per migliaia di lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine tra Italia e S ...Viene raccolto il monito lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della commemorazione di Alessandro Manzoni ...