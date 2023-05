Accordo Anci-Coripet | in tre anni crescono raccolta e riciclo Pet

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Numeri in crescita nellae neldel Pet a tredall'avvio dell'intesa tra, Associazione Nazionale dei Comuni italiani, e, il consorzio che si occupa di avviare ale bottiglie di plastica in Pet. La collaborazione è stata avviata nel 2020 attraverso la sottoscrizione di uno specificoche prevedeva la realizzazione di una specifica banca dati, aperta e trasparente, in grado di assicurare il monitoraggio dell'andamento delle raccolte degli imballaggi in Pet. Qualche dato: il numero di convenzioni stipulate è passato da 477 nel 2020, a 676 nel 2021, per arrivare ad un totale di 737 convenzioni nel 2022, per un totale di circa 58 milioni di cittadini coinvolti ed oltre 6500 Comuni interessati. Dal ...