Abodi, fare tesoro del caso Juve per un calcio credibile La Sicilia

"Il patteggiamento per la Juventus era nelle possibilità e si è rispettata la norma sportiva, con le opportunità che dava. Io valorizzo la serenità cercando di far tesoro dell'esperienza. (ANSA) ...Se Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha definito il patteggiamento della Juventus sul filone stupendi "Il risultato più bello per il calcio italiano", sembra avere idee ben differenti Andrea Ab ...