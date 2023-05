Abodi celebra i campioni della ginnastica azzurra

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una mattinata perre i risultati raggiunti e riflettere sul futuro. La Federè stata ricevuta dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea, nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi dove sono stateti gli atletinazionale che stanno rendendo magico il momentoritmica e dell’artistica grazie ai risultati conseguiti alle ultime manifestazioni fra Europei, senior e junior, e Mondiali giovanili. Un momento per festeggiare la Federazione più antica d’Italia ricordando come sia “importantere il vostro impegno sano e pulito, così come i sacrifici delle vostre famiglie. Le medaglie sono importanti e rappresentano un momento di orgoglio nazionale ma ciò che conta è allenare la persona alla vita. Una volta ...

... sempre "al centro dell'agenda sociale della nostra nazione", ha ricordato. Presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha ricordato come "si parla molto della ginnastica italiana ...Il ministro per lo Sport e i giovanii successi delle nazionali di artistica e ritmica alle recenti competizioni continentali e iridate. spf/glb/gtr Condividi questo articolo: SponsorInterverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Santanchè ee i presidenti di RCS, ICE - ...30 - Luiss Guido Carli - Giornata in omaggio a Jean - Paul Fitoussi - La Luiss Guido Carlila ...

