Abbiategrasso | arrestato lo studente di 16 anni che ha aggredito la professoressa

, lo studente di 16 anni che ha aggredito a coltellate la sua professoressa dell'Istituto Alessandrini, è stato. La donna è stata ferita da 6 coltellate ed è stata operata all'...... Elisabetta Condò , da parte di uno studente , in classe, oraper tentato omicidio . 'La ... Il problema, in relazione al fatto di, non è il bullismo, che è in grande espansione. ...L'istituto Alessandrini diè stato scosso da un grave episodio di violenza che ha coinvolto Elisabetta Condò, una ...per tentato omicidio aggravato, attualmente risulta ...

Arrestato lo studente che ha accoltellato la prof di Abbiategrasso: l'accusa è tentato omicidio aggravato Virgilio Notizie

Un giovane studente è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato lo scorso lunedì la sua insegnante nella scuola di Abbiategrasso. Secondo il dirigente scolastico, il ragazz ...La vittima è un ragazzo appena maggiorenne di nazionalità tunisina: è stato ucciso poco dopo le 3 di questa notte. Carabinieri a caccia dell’omicida ...