A Torino la ‘forestazione urbana’ passa per il taglio di 284 alberi ad alto fusto | una delibera suicida

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non so se condividete questo pensiero: se una città è già fra le più inquinate d’Europa, se mediamente piove sempre meno e se si prevede che le temperature nella cinta urbana aumenteranno sensibilmente (e già sono aumentate in questi ultimi anni), se tutto questo è vero, e lo è, beh, allora la cosa più stupida che si possa fare è quella di eliminare il verde urbano. Condividete? Immagino di sì, qualsiasi persona di buon senso penserebbe così. Bene, sappiate che questo non vale per gli amministratori della città in questione,. E qui lo dimostro. La capitale subalpina è risultata destinataria dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), e, in conseguenza di ciò, cos’ha fatto? Ha approvato conn. 528 del 26 luglio 2022 la realizzazione di un intervento denominato pomposamente ...