A Torino - Addio a Mariella Mengozzi | direttrice del Museo dellauto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si è spenta oggi, dopo una breve malattia,delnazionale dell'automobile di. Originaria di Forlì, dov'era nata nel 1962, nonostante le importanti esperienze in altri settori (come il ruolo di retail director ricoperto alla Walt Disney Company),è sempre stata legata al mondo dei motori, del quale era conoscitrice; in passato, alla Ferrari si era occupata di marketing e pianificazione strategica, prima di dirigere la Business unit Maranello Experience comprendente ildi Maranello del Cavallino. Nel 2018 aveva assunto la guida del Mauto, contribuendone al rilancio dopo la ristrutturazione anche attraverso la realizzazione di mostre tematiche, la più recente delle quali, dedicata all'età d'oro delle auto da rally, ...

La manager, che in passato ha ricoperto ruoli di rilievo anche alla Ferrari, si è spenta dopo una lunga malattia all’età di 60 anni ...Originaria di Forlì, Mariella Mengozzi era direttrice del Mauto di Torino dal 2018. Prima aveva curato il museo della Ferrari a Maranello e lavorato per Disney ...