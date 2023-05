Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha portato nelle piazze e nelle vie dioltre trentamila persone in festa, è pronta ora la stagione 2023 de " La Barbera Incontra" , il grande Festival Agrimusicalletterario did'Asti , nato per coniugare la cultura ......PierHospital di Faenza (Ra), Villa Torri Hospital di Bologna e Salus Hospital di Reggio Emilia. Grazie alla collaborazione con l'ospedale di Rimini, chi era in terapia intensiva ha ...E nemmeno per l'ex bianchiana Maria Grazia Felicioli e perCapuano , che come Felicioli ... in questa lista, sono alcuni volti noti: Ivan Albo, presidente del Consiglio comunale di...

A San Damiano torna "La Barbera Incontra" - Gazzetta D'Asti Gazzetta D'Asti

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha portato nelle piazze e nelle vie di San Damiano oltre trentamila persone in festa, è pronta ...Tornerà dal 16 al 18 giugno a San Damiano la manifestazione “La Barbera incontra”, che ha di recente definito gli ospiti d’onore delle tre serate. «Dopo l’edizione da record dello scorso anno la respo ...