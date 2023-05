A Caivano l’inaugurazione del murale realizzato dall’artista beneventano Alessio Santamaria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà inaugurato domani 1° giugno alle ore 20:30 ilnella villa comunale “Falcone e Borsellino” diper celebrare la vittoria del terzo scudetto del Napoli. L’opera raffigura il logo del Club Napoli, il golfo e lo stadio di Napoli, il Vesuvio, i tre scudetti e il simbolo della famiglia che si reca allo stadio con tra le mani la bandiera con la scritta ‘DIOS’ in onore di Diego Armando Maradona. Ilè statosu un vecchio muro su cui, nel 2015, dopo la morte di un giovane caivanese Crescenzo Vecchione, era apparsa la scritta “Crescenzo vive”. Scritta in ricordo del trentaduenne morto in un incidente in ...