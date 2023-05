5 aggressioni ai docenti ogni mese | i dati del Ministero Valditara | “Necessaria alleanza con genitori Studenti docente accoltellata seguiti da psicologi”

"Le nostre statistiche dall'inizio dell'anno scolastico hanno calcolato circa 5 episodi diaial mese". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Porta a Porta. "Oggi - ha proseguito - sono stato a visitare l'Istituto Garibaldi a Roma, ho incontrato molti ...vedi anche È stata operata Elisabetta Condò, la prof ferita da uno studente FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacaai, casi in aumento. Oltre 30 episodi da ...Ad Abbiategrasso uno studente ha ferito la professoressa con un coltello. È successo nella mattina del 29 maggio, all'istituto superiore Emilio Alessandrini, nella città metropolitana di Milano. Poco ...

Scuola, le aggressioni ai docenti continuano ad aumentare: la prof ferita ad Abbiategrasso è solo l’ultimo caso L'Espresso

Il 16enne, che ha accoltellato la propria insegnante, è stato arrestato per tentato omicidio. La convalida del provvedimento è attesa per oggi (ANSA) ...Per lo studente piantonato dai carabinieri nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Paolo, i medici parlano di un disturbo paranoide che avrebbe scatenato l'aggressione ...