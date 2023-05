25mila nuovi casi l' anno di tumore al rene | al via campagna e portale con tutte le info

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - Supporto, vicinanza, condivisione: sono le tre parole chiave delladirmazione e sensibilizzazione suldel“Fianco a Fianco”, lanciata oggi da Msd Italia con il patrocinio della Società italiana di urologia - Siu e dell'Associazione nazionaledel(Anture). Obiettivo dell'iniziativa: sostenere pazienti e caregiver nell'affrontare la diagnosi e il conseguente percorso di cura, cercando di costruire attorno a loro una rete di supporto grazie alla quale possano trovare fiducia e conforto. La– si legge in una nota - vede la realizzazione del primormativo interamente dedicato al carcinoma renale,del.it, ...

... hanno fatto schizzare le assunzioni ad oltre, secondo un'indagine delle camere di commercio. anche se nel 80% dei casi le aziende erano ben consapevoli che iassunti avrebbero avuto ...Finora sono stati costruiti oltre 650quartieri nella sola Addis Abeba , che consistono in ... Lo scorso anno, ad esempio, gli amministratori di Addis Abeba annullarono la lotteria diunità ...Per la realizzazione della legge sono stati stanziatieuro per ciascuno degli esercizi ... Ora se ne costituiranno die, con la nuova Rete, le loro potenzialità verranno decuplicate, con ...

25mila nuovi casi l'anno di tumore al rene, al via campagna e ... Tiscali Notizie

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) – Supporto, vicinanza, condivisione: sono le tre parole chiave della campagna di informazione e sensibilizzazione sul tumore del rene “Fianco a Fianco”, lanciata oggi ...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Si rinnova la scuola media ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico. Questa ...