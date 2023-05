2 Giugno | a Minturno scavi archeologici aperti al pubblico

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 maggio 2023)– La Festa della Repubblica verrà celebrata anche al Comprensorio archeologico di Minturnae con una conferenza dedicata alle vicende del patrimonio culturale durante la Seconda guerra mondiale, delle visite guidate (anche in inglese) e con l’ingresso gratuito per tutti. Nell’ottica della condivisione dei valori costituzionali -la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione- venerdì 2alle ore 17.00, in collaborazione con l’Associazione Linea Gustav Fronte del Garigliano, Francesco Caucci terrà nell’Antiquarium dell’antica Minturnae, un interessante approfondimento degli eventi bellici che hanno contraddistinto il bacino del Garigliano. Il giovane studioso illustrerà anche con l’ausilio di immagini spesso inedite, i fatti che hanno ...