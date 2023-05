Zucchero | domani a Roma la prima delle date italiane del World Wild Tour

(Di martedì 30 maggio 2023) Alle Terme di Caracalla diladel 2023 deldi, i biglietti Al via da, martedì 30 maggio, ledel 2023 delalle Terme di Caracalla di, con repliche mercoledì 31 maggio, venerdì 2 giugno, sabato 3 giugno e domenica 4 giugno, poi 4-5 luglio in Piazza Unità d’Italia a Trieste, 24-25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, 28-29-30 luglio al Teatro Greco di Siracusa. Negli show l’artista porterà i suoi più grandi successi, accompagnato sul palco da una super band internazionale composta ...

Al via da, martedì 30 maggio, le date italiane del 2023 del 'World Wild Tour' di"Sugar" Fornaciari:alle Terme di Caracalla di Roma, con repliche mercoledì 31 maggio, venerdì ...Roma, 29 mag. Al via da martedi' 30 maggio, le date italiane del 2023 del World Wild Tour diSugar Fornaciari:alle Terme di Caracalla di Roma, con repliche mercoledi' 31 maggio, venerdi' 2 giugno, sabato 3 giugno e domenica 4 giugno, poi 4 - 5 luglio in Piazza Unita' dItalia ......biglietti per " Italia Loves Romagna " saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di,... Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e

ZUCCHERO: AL VIA DOMANI LE DATE ITALIANE DEL "WORLD ... Gagarin Magazine

Il bluesman emiliano sarà a Roma fino al 4 giugno. A Reggio Emilia appuntamento il 9 e il 10 con "Diavolo in R. E.".Al via da domani dalla Terme di Caracalla le date italiane del 2023 del “World Wild Tour di Zucchero “Sugarono” Fornaciari.