WWE | Una carta di John Cena del 2022 Panini Black Prizm è stata venduta a 17100$

(Di martedì 30 maggio 2023) Unadell’edizionedigiovedì notte al PWCC Marketplace alla modica cifra di $17100, rendendola ladicon la vendita più elevata. Il record è stato registrato dalla serie di debutto dellaper la WWE ed è considerata come una gemma per i collezionisti. Ladidella serieinclude una foto con ologramma che ritraeche tiene sulle spalle Shinsuke Nakamura durante un match del 2017. Jesse Craig, vice presidente delle vendite al PWCC ha commentato con ...

La superstar dellaSeth Rollins è stata avvistata accanto adonna misteriosa (che si ritiene fosse Diamondback in base al suo abbigliamento), e ora sembra che l'identità misteriosa dell'...L'uso del termine "partner" non implicapartnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità. Enlighted garantirà risparmi energetici, produttività e sostenibilità alla nuova sede della...... azienda leader nel settore proptech di proprietà di Siemens, ha annunciato un nuovo impegno con World Wrestling Entertainment () per sostenere la sua visione disede centrale intelligente ed ...

WWE Raw Report 29/05/2023 - Raw ha un Campione Tuttowrestling

Nell'edizione del 29 maggio 2023 di Monday Night Raw si è tenuto un four-way match per i vacanti WWE Women's Tag Team Championship, dopo che Raquel Gonzalez e Liv Morgan sono state costrette a cederli ...Da un po’ di tempo, vedevamo Braun Strowman e Ricochet, un tag team che stava prendendo lo giusto slancio, che però nelle ultime settimane ha subito una brutta battuta d’arresto. Ricochet nell’ultima ...