(Di martedì 30 maggio 2023) L’ex Universal Champion,per diversoa causa di un infortunio. Il wrestler, secondo gli ultimi report provenienti dagli Stati Uniti, è stato rimosso da tutti i piani del team creativo. Attualmente,milita nel roster di Raw ma ci vorrà delprima di poterlo rivedere in azione. Il commento Secondo PW Insider, che ha riportato la notizia,potrebbe andare addirittura sotto i ferri:“per un infortunio e non ci si aspetta di rivederlo molto presto. PWInsider.com ha confermato: il wrestler è stato spostato nella lista degli atleti indisponibili. Ci è stato detto che è stato rimosso da ogni piano ...

WWE: Braun Strowman starà fuori ancora per qualche tempo Zona Wrestling

