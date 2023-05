Wall Street teme un nuovo duello tra Biden e Trump | la finanza Usa punta su un terzo nome

(Di martedì 30 maggio 2023) Nè con Joené con Donald. Ogni scenario è buono per gli “gnomi” ditranne quello della replica deltra l’attuale presidente e il suo predecessore. Questo è quanto emerso da un recente incontro organizzato a New York da David Cote, ex-amministratore delegato di Honeywell. Come infatti riporta ilJournal citando uno dei partecipanti al Carnivore’s Ball, l’evento dedicato alla carne, una parte cospicua del gotha finanziario americano è stato oltremodo esplicito sull’argomento. Della serie: «Nessuno vuole, e nessuno vuole». Il WSJ: «La business community non vuole nessuno dei due» Nei giudizi i due si equivalgono. Del primo i businessman apprezzano la mano ferma e i ministri scelti, ...

si muove in maniera contrastata , con il focus che resta sul limite del debito : sono pochi i giorni rimasti per approvare una legge che sospenda il limite e permetta al Tesoro di ...Dow Jones a +0,02%, S&P500 a +0,47%. Apertura positiva per. Il Nasdaq registra il +1,09%, attestandosi a quota 13.115,42 punti, mentre il Dow Jones segna il +0,02% a 33.089,94 punti. L'indice S&P500, invece, segna il +0,47% a 4.225,11 punti.Il trafficante di minorenni Jeffrey Epstein avrebbe ricattato Bill Gates , minacciando di rivelare la sua relazione segreta con una giocatrice russa di bridge. Lo rivela ilJournal che cita fonti a conoscenza della storia. Epstein, milionario newyorkese arrestato nel 2019 per traffico di minorenni, e morto suicida in carcere nell'estate di quell'anno, avrebbe ...

Wall Street adesso ha altre due gatte da pelare dopo l'accordo sul debito Il Sole 24 ORE

Il colosso americano, che fornisce l’infrastruttura per l’AI, entra nel trillion dollar club Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo co ...Mentre banche e assicurazioni contendono sull'onere dei riscatti delle polizze Eurovita, Federpromm vuole vederci chiaro sulle trattative ...