Volley Nations League 2023 | l’Italia di Mazzanti parte con una vittoria in rimonta | Tailandia ko al tie-break

(Di martedì 30 maggio 2023)esordisce con unaine al quinto set nella prima partita della week 1 dellaball(VNL) femminile, di cui le azzurre sono campionesse in carica. Ad Antalya le azzurre faticano contro la, ma riescono a battere le asiatiche con il punteggio di 3-2 (24-26, 25-17, 27-29, 30-28, 15-11), conquistando due punti dunque per rompere il ghiaccio. Le ragazze dipossono comunque essere contente per il carattere emerso nelle situazioni più complesse, giovedì secondo impegno contro la Polonia. Buon avvio delle nostre avversarie, che comandano 2-3. Col mani fuori del muro c’è il punto di Degradi, Mazzaro show con muro e ace e per la prima volta azzurre avanti 6-5. Omoruyi firma il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Bisogna lavorare sul cambio palla, mentre la fase break ha funzionato alla grande con 14 muri e 5 ace. 18:38 Partitona per Nwkalor (25% efficienza in at ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-17 Errore in attacco di Malual, entra D'Odorico. 13-16 Degradi colpisce l'asta, attenzione. 13-15 Ace di Thatdao. 13-14 Sasipapron trova la diagonale vince ...