Volley femminile | VNL 2023 Debutto insidioso per le azzurre con la coriacea Thailandia

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Non è unfacile quello che attende l’italia di Davide Mazzanti ad Antalya nel primo slot della VNL. Dall’altra parte della rete letroveranno unache lo scorso anno costruì proprio nella prima parte delle qualificazioni un clamoroso accesso alla final eight in Turchia battendo squadre di alto rango. Le thailandesi cercheranno di far valere il vantaggio di essere già al lavoro da un paio di mesi per preparare i SEA Games, i Giochi del Sud Est Asiatico che le hanno viste trionfare nella finale contro il Vietnam. Nella competizione asiatica è stata protagonista Soraya Phomla, l’alzatrice più titolata delthailandese, al rientro da un grave infortunio che però non è stata convocata per Antalya. Faranno invece parte della nazionale thailandese guidata da Danai ...