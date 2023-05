Volley femminile | Italia batticuore in Nations League | annulla sei match-point e batte la Thailandia Nwakalor show

(Di martedì 30 maggio 2023) L’ha sconfitto laper 3-2 (23-26; 25-17; 27-29; 30-28; 15-11) dopo due ore e mezza di autentica battaglia, incominciando così con una bella vittoria la propria avventura nella2023 di. Le azzurre si sono imposte in rimonta ad Antalya (Turchia), riuscendo adre ben seialle rognose asiatiche nel quarto set e a risalire la china in maniera perentoria. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno portato a casa il primo successo nella fase preliminare che promuoverà le migliori otto squadre alla Final Eight e torneranno in campo giovedì 1° giugno per fronteggiare la Polonia. Va tra l’altro ricordato che erano assenti tantissime big come Paola Egonu, Caterina Bosetti, Cristina ...

La squadradella Vero, già protagonista di due finali scudetto negli ultimi due anni, cambia quindi ancora volto per puntare sempre più in alto. Alle conferme del capitano Alessia ...Il Vero, nato a Monza per volontà della presidentessa Alessandra Marzari nel 2008, punta senza mezze misura a quello Scudetto che Milano, maschile e, insegue da 79 stagioni: Paola ...Un serve&vincente sulla seconda portava Wave al primo match point, annullato bene in ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022

Pallavolo A1F – Nel roster della Vero Volley targata Milano per il prossimo campionato: oltre ad Egonu altre grandi novità Bajema, Daalderop e Castillo ivolleymagazine

L’Italia esordisce con una vittoria in rimonta e al quinto set nella prima partita della week 1 della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023, di cui le azzurre sono campionesse in carica. Ad A ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Bisogna lavorare sul cambio palla, mentre la fase break ha funzionato alla grande con 14 muri e 5 ace. 18:38 Partitona per Nwkalor (25% efficienza in at ...