Volley femminile | Davide Mazzanti | “Vittoria di carattere | saltati gli schemi nel tie-break”

(Di martedì 30 maggio 2023) L’Italia ha esordito con una bellanella Nations League 2023 di. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto la Thailandia per 3-2 ad Antalya (Turchia), incominciando con un importante successo l’avventura nella prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le azzurre hanno saputo rimontare da 1-2 e hanno anche annullato sei match point nel quarto set, risalendo la china in maniera perentoria e trionfando al tie-in maniera brillante. Prossimo appuntamento tra un paio di giorni, sempre in terra anatolica, contro la Polonia. Il CTha analizzato la prova attraverso i canali federali: “Abbiamo avuto delle occasioni importanti nel corso della partita che però abbiamo sciupato, poi nel tie-oggettivamente è saltato il ...

... Stephen Maar , Eric Loeppky , Ran Takahashi , Luka Marttila , Arthur Szwarc , Ibrahim Lawani Liberi : Marco Gaggini , Flavio Morazzini Roster completo Vero23/24 Palleggiatrici : ...Dopo aver vinto la terza Champions League della carriera, a Istanbul, il simbolo deltricolore si lancia in una nuova appassionante sfida. Portare lo scudetto in una piazza che non l'...La squadradella Vero, già protagonista di due finali scudetto negli ultimi due anni, cambia quindi ancora volto per puntare sempre più in alto. Alle conferme del capitano Alessia ...

Pallavolo A1F – Nel roster della Vero Volley targata Milano per il prossimo campionato: oltre ad Egonu altre grandi novità Bajema, Daalderop e Castillo ivolleymagazine

L'Italia ha esordito con una bella vittoria nella Nations League 2023 di volley femminile. Le Campionesse d'Europa hanno sconfitto la Thailandia per 3-2 ad Antalya (Turchia), incominciando con un impo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...