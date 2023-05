Sono state queste le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha parlato della ricerca del nuovoche prenderà il posto di Spalletti. In cima alle sue preferenze c'è ...Più lontano, dunque, iliberico, reduce dall'esperienza sulla panchina della Spagna. Il ... Ioancora seminare e ho bisogno dell'appoggio di tutti i napoletani. Quando c'è un cambiamento ...Lo ha detto ufficialmente prima Aurelio De Laurentiis, poi : ildel terzo scudetto lascia ... 'Una delle questioni è che devo allenare Matilde, ho una figlia piccola e cistare un po' ...

"Voglio tecnico da 4-3-3", quando è nato il modulo caro a De Laurentiis Corriere dello Sport

Sono state queste le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha parlato della ricerca del nuovo tecnico che prenderà il posto di Spalletti. In cima alle sue preferenze c'è ...Una sconfitta che lascia profonda amarezza, ma non intacca la fiducia di ribaltare il risultato nella gara di ritorno, in programma domenica (ore 14.30) al campo Italia con il Lumezzane. Subire ...