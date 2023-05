Viva Rai 2 | Fiorello e la battuta sui numerosi figli di Al Bano | il cantante resta senza parole

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 30 maggio 2023)Rai 2, l’ospite speciale diè il contatto di Cellino San Marco: Al. Il conduttore fa unasui suoissimiCome di consueto, alle prime luci dell’alba,, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, tengono compagnia a tutti i macchinari che, prima di andare al lavoro, si concedono momento di ilarità. Il programma di, da lui reato, non ha nulla di preparato: il conduttore ha voluto puntare sul bello della diretta e, anche alcuni errori o piccoli imprevisti, sembrano essere stati la chiave vincente del suo successo tanto che, la Rai sembra non essere per nulla intenzionata a rinunciare al programma del comico.infatti questa mattina si lascia sfuggire che il 9 giugno si concluderà la ...