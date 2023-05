Viva | ma in gabbia | il destino scelto dall’uomo per l’orsa Jj4

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 30 maggio 2023) Buon senso, giustizia rispetto per la natura e di tutti i suoi abitanti: saranno forse questi i motivi che hanno “scagionato”Jj4? Certo è che il Tar di Trento ha sospeso il decreto di abbattimento fino al 27 giugno 2023 e si prospetta qualche speranza (e ce lo auguriamo) per la mamma orsa lasciata in questi mesi in bilico tra la vita e la morte. Un caso, questo, diventato politico-mediatico ed al quale sembra difficile trovare un lieto fine: Jj4 è ancora rinchiusa in una, in attesa del suoperché ritenuta colpevole. Colpevole di aver ucciso un runner nel bosco: una tragedia alla quale, come riportato dalla madre della vittima, non si può porre rimedio in nessun modo. Colpevole di aver agito da orso: Jj4 era con suoi tre cuccioli ai quali è stata strappata al momento della cattura. Un fatto, questo, che ha ...