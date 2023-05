Vita | miracoli e morte di Paolo Portoghesi | architetto che già da ragazzo sognava Borromini

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 30 maggio 2023) Non si sa da dove cominciare per ricordare, nato nel 1931 in piazza dei Caprettari a Roma cioè vicino al capolavoro dell’più amato, il Sant’Ivo alla Sapienza di Francesco. Raramente la geolocalizzazione di una nascita è stata più segnante per una biografia: già nei quadernini adolescenziali,progettava un libro sul maestro ticinese. La sua carriera è divisa in due fasi, due metà parimenti folgoranti. Dopo la laurea con Guglielmo De Angelis d’Ossat nel 1957, i primi studi di storia dell’architettura sono dedicati però ai maestri del barocco piemontese perché da lassù proviene la madre, dunque Guarino Guarini e Bernardo Vittone. Neanche trentenne riceve lettere entusiaste da Giulio Carlo Argan, Bruno Zevi e persino Rudolf Wittkower, tutti gli propongono di ...