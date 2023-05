Vinci Casa martedì 30 maggio 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di martedì 30 maggio 2023)30. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i, ...

... tir o escavatori - nel maggio dello scorso anno ha rubato il robot daè il più evoluto ... Adei sospettati sono stati rinvenuti gli abiti indossati durante le fasi del furto nonché alcuni ...Un fortunato giocatore di Rimini ha infatti scelto il tagliando 'giusto' per portarsi auna vincita da sogno. Protagonista della super vincita è stato il tagliando Gratta e'New Turista ...Gratta e, ecco quanti soldi col New Turista per Sempre Una rendita che fa dormire sonni ... Il totale Calcolatrice alla mano il fortunato porterà a1.936.849 euro.

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 maggio 2023 TPI

Nel concorso del 29 maggio del Win for Life VinciCasa con due giocatori che sfiorano la prima moneta da mezzo milione di euro.Anche maggio rischia di finire senza '5' nel concorso Win for Life VinciCasa che vede l'ultimo weekend del mese senza prima moneta.