Video Siviglia - Roma finale Europa League | Felipe e Rodolfo | due romanisti da Miami a Budapest

Alla vigilia della finale di Europa League contro il, l'allenatore della Roma, José Mourinho, parla in conferenza stampa del suo futuro ...L'amore per la propria squadra del cuore non ha confini, così Felipe e Rodolfo, due tifosi americani della Roma, hanno raggiunto Budapest per seguire ...'Via da Roma come all'Inter dopo la finale di Champions del 2010 Penso che se qualcuno di voi ha una domanda simile, la deve fare al tecnico del, Mendilibar, perché lui è in scadenza di contratto, io no'. Così, sul suo futuro, l'allenatore della Roma, José Mourinho, alla vigilia della finale di Europa League tra i giallorossi e gli ...

«Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Il Siviglia ha tanta esperienza e storia». Mourinho presenta così la finale di Europa ...Manca sempre meno alla finalissima di Europa League. Budapest, Roma contro Siviglia. Tutte le parole di Pellegrini alla vigilia a Sky Sport in attesa della partita. Live mercoledì 31 maggio alle 21 su ...