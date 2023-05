Video Roma | Mourinho giura | ' ' Nessun contatto con altri club' '

Alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia, l'allenatore della, José Mourinho, parla in conferenza stampa del suo futuro ..., 30 maggio 2023 "Ho incontrato Berlusconi a casa, trovarlo sorridente e con i dossier è stato bello. Abbiamo parlato anche di calcio", le parole di Salvini a Latina. / Fb Lega, 30 maggio 2023 "Per evitare episodi come quello che ha coinvolto Tommaso e la sua famiglia, è necessario intervenire su più fronti: dal punto di vista normativo, per migliorare leggi e garantire ...

Home Lifestyle e benessere Giornata contro i disturbi alimentari, le scuole di Roma a Palazzo Valentini Per ricordare la Giornata mondiale contro i disturbi alimentari di venerdì 2 giugno, l’Assessora ...Il video su Twitter: l'uomo è entrato nella vasca della fontana come se fosse la vasca del bagno di casa propria e si è fatto il bagno ...