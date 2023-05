Video matrimonio Lautaro Martinez - Agustina | ospiti e retroscena

Nello splendido scenario di Villa d'Estate a Cernobbio, sul lago di Como, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, e Agustina Gandolfo hanno ...Lautaro Martinez sposa la sua Agustina. L'attaccante dell'Inter si prepara in vista del grande evento: il barbiere lavora al suo look ...Si terrà stasera a Villa d'Este a Cernobbio, sul lago di Como, la festa per ildi Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, già tenutosi con ...

Video, matrimonio di Lautaro Martinez e Agustina a Villa d'Este: sfilata di amici e compagni La Gazzetta dello Sport

Nella stupenda locaton di Villa D’Este, a Cernobbio, la coppia ha festeggiato l'evento dopo che si erano già sposati in Comune a Milano. Presenti i compagni di squadra dell'attaccante e tanti altri pe ...Questo pomeriggio il bomber dell’Inter e della nazionale Argentina campione del mondo, Lautaro Martinez, ha sposato la fidanzata Agustina Gandolfo (oggi la cerimonia religiosa, la coppia si è già spos ...