Video l’Eredità 30 maggio 2023 | Cristina di Bergamo

(Di martedì 30 maggio 2023)di martedì 30. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èdi, al suo terzo tentativo, non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 23.750 euro. Peccato, riproverà domani! Il suo montepremi totale rimane quindi a 40mila euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la ...

Per ora è apparso solo neldella canzone di Blu DeTiger, , ...'ho chiamata e mi ha detto che avrebbe pensato a tutto lei. È ... Sono così felice di poter onoraredi mio padre e ...Mai visti così tanti strumenti " impliciti ed espliciti " per favorire'accessibilità in un ... in uscita il prossimo 2 giugno, dopo una campagna marketing lunga e costellata didi presentazione ......oggi si inserisce nel ciclo di appuntamenti dal titolo "... utili a far conoscere'uomo e'artista. E inizia proprio nel ... Sono proprio loro, infatti, gli autori deldedicato alla vita ...