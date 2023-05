Vicenza | Giacomo Posamai Pd | ' Eccome come si fa a vincere'

Il neo sindaco diPossamai, intervistato da da Radio 1, ha parlato della sua vittoria elettorale e di come potrebbe essere un esempio per tutto il centrosinistra. 'La mia vittoria col 'campo largo' '...Ecco chi è stato premiato dagli elettori I SINDACI ELETTI AI BALLOTTAGGI:- Premiato dai risultati dei ballottaggi èPossamai , nuovo sindaco di. Candidato di centrosinistra , ...Ora che ha vinto, qualche macigno dalla scarpa ha iniziato a toglierselo.Possamai, il neo - eletto sindaco dem di, ha aspettato il giorno successivo ai risultati del voto per tirare le orecchie al centrosinistra. E al momento opportuno, ha servito il conto ...

Giacomo Possamai: chi è il nuovo sindaco di Vicenza, il più giovane di sempre Il Giornale Di Vicenza

Investitura oggi pomeriggio, in Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino, per il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Il neo-primo cittadino è giunto nella sede municipale qualche minuto prima delle 15.Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.