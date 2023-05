Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023)DEL 30 MAGGIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12 A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MOTOCICLO E UN’AUTOVETTURA SI TRANSITA SU UNA CORSIA DI MARCIA TRA IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE NORD AL MOMENTO SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 2, SABATO 3 E DOMENICA 4 GIUGNO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. IL SERVIZIO SARÀ DUNQUE INTERROTTO SULL’INTERA LINEA NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA ...