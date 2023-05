Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023)DEL 30 MAGGIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12 A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE NORD AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA CORSIA DI MARCIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICOR ESTA INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A ...