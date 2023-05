Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023)DEL 30 MAGGIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, RALLENTATO IN PRECEDENZA PER UN GUASTO ALLA LINEA A GRICIGNANO: I TRENI ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 20 MINUTI, MENTRE ALCUNI FRECCIAROSSA HANNO SUBITO DEVIAZIONI DI PERCORSO NELLA TRATTA TRA MILANO CENTRALE E NAPOLI CENTRALE. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA PONTINA E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 28 NEI PRESSI DI POMEZIA, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA; CIRCONE CHE INVECE RESTA INTENSA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER ...