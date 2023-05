Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023)DEL 30 MAGGIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE APRILIA, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE A PARTIRE DALLA CASSIA FINO ALLA PRENESTINA, IN ESTERNA DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA; RACCOMANDIAMO INFINE PRUDENZA SULLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA CHIUSI E VALMONTONE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ...