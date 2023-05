Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023)DEL 30 MAGGIO ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO L’A1 FIRENZE-, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA ORVIETO E ORTE VERSO. PASSIAMO ORA AL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA. PROBLEMI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, CODE A TRATTI DA PRENESTINA A TIBURTINA E TRA SALARIA E AURELIA. LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. TRAFFICATA ANCHE LA-FIUMICINO, SI VIAGGIA INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA ...