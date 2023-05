Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023)DEL 30 MAGGIO ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DAL RACCORDO DOVE SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO AFILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, CODE TRA LO SVINCOLO PER VIA DEI RUTULI E CASTELNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA ...