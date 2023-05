Venezia | Pohjanpalo | «Nessuno credeva in noi Ma insieme siamo riusciti ad arrivare fino ai playoff»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 maggio 2023) Joel, attaccante del, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram dopo l’eliminazione daiJoel, attaccante del, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. PAROLE – «In inverno eravamo ultimi in campionato.in noi. Maadai. Stasera abbiamo dato il massimo, ma purtroppo non è bastato. Non potrei essere più orgoglioso di questa squadra. Vorrei ringraziare tutti i nostri fantastici fan per il supporto di questa stagione. Forza!».