(Di martedì 30 maggio 2023) – “Con la morte di Paolonon solo un architetto di fama internazionale ma anche un. Oltre alle opere a noi restano i suoi insegnamenti e la sua mai sopita passione per l’architettura e l’insegnamento. Porgo le mie condoglianze a tutti i suoi cari”. Così in un comunicato l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio(nella foto). (Com/Red/Dire)

Tredici, invece, sono i livelli in cui si articola l'edificio, ad uso residenziale 'spazi destinati anche all' housing sociale' ha sottolineato, eun piano dedicato anche alle ...... un provvedimento cui gli uffici dell'assessorato all'Urbanistica di Maurizionon hanno ... appunto, dalla tutela garantita dall'istituzione del monumento ambientale: 'Dopo essere riusciti...l'insediamento di Gualtieri al Campidoglio, Bellini è stato nominato consulente dell'assessore all'Urbanistica, Maurizio. Per Mancini un uomo di fiducia in uno dei ruoli chiave dell'...

Veloccia: Con Portoghesi perdiamo intellettuale poliedrico RomaDailyNews

“Entro la metà di luglio partono i nuovi cantieri di piazza dei Navigatori – ha annunciato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia – ed entro quella data, quindi, è previsto l’avvio dei lavori p ...Contro il progetto della società Pulcini insorgono i comitati del Prenestino: "Assurdo creare un polo logistico tra le abitazioni" ...