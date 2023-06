(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - Boom delamministrative. La coalizione di governo vince in 5 capoluoghi di provincia al ballottaggio su 7, mentre cede Vicenza, che passa per un soffio al centrosinistra, e Terni dove ha la meglio il civico (pur se di area di). Il centrosinistra conferma anche i sindaci di Brescia e Teramo. Si profila un buon risultato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia anche nei capoluoghi siciliani, dove si votava al primo turno. Al primo turno la maggioranza di governo aveva strappato al centrosinistra i sindaci di Latina e confermato Sondrio, Treviso e Imperia. Storica vittoria ad Ancona Ilvince, a sopresa, ad Ancona e nelle tre città toscane andate al ballottaggio, Siena, Pisa e Massa. Nel capoluogo marchigiano, per la prima volta nella storia viene eletto un sindaco ...

... ospiti e orchestra "Gigi " Uno come te - Ancora insieme" ha avuto unadi ospiti. Con D'... D'Alessio ha naturalmente cantato i pezzi pregiatisuo repertorio, da "Quanti amori", a "Una magica ...... prese unadi soldi e poi tornò perché la politica lo fece tornare in Rai e in Ra si è prestato per fare il megafonomainstream. E' quella la narrazione farlocca di cui diceva Michele ...... suscitando unadi proteste. Non solo. L'incresciosa vicenda fu sfruttata da tutti i ... La famiglia poté rivedere il piccolo solo nell'ottobre1858, quando ottenne dalle autorità ...

Valanga del centrodestra alle comunali. Meloni: "È la fine delle roccaforti" AGI - Agenzia Italia

Il fascino della scalata della montagna più alta del mondo distrutto dalla valanga di rifiuti che vi si trovano lungo il percorso. (ANSA) ...Mancano davvero pochi giorni al prossimo 5 giugno, data in cui Apple effettuerà il suo keynote di apertura della WWDC 2023, quella conferenza per gli sviluppatori che tutto il mondo attende ogni anno.