Urso querela Report e il conduttore Ranucci | “Notizie false e diffamatorie Ecco la verità” video

(Di martedì 30 maggio 2023) A fronte di “palesi falsità contenute nella trasmissione”, il ministro Adolfoha dato mandato ai suoi legali di denunciare gli autori del servizio, ildie coloro i quali, a vario titolo, hanno riportato informazioninel corso della trasmissione. È quanto si legge in una nota del Mimit che smonta punto per punto la serie difornite nel corso della trasmissione. Il servizio integrale della trasmissione di Raitre LEGGI ANCHE Le falsità difiniscono davanti all'Agcom. Arrivano querele ed esposti all'Ordine dei giornalistie gli "scoop cimiteriali": quando si vola con la fantasia si offende anche la memoria di Falcone La bufala disui facilitatori per incontrare il ministro ...

ARTICOLI CORRELATI 29.05.2023 16:13STASERA 'REPORT' MANDERA' IN ONDA UN SERVIZIO - SILURO CONTRO IL MINISTRO ADOLFONOTA STAMPA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E ......si è affidata a un'altra nipote che l'ha aiutata rivolgersi un legale per presentare una, ... l'anziana ha raccontato la sua storia: 'Mi è stato tolto tutto - ha spiegato a Barbara d'- , mi ......si è affidata a un'altra nipote che l'ha aiutata rivolgersi un legale per presentare una, ... l'anziana ha raccontato la sua storia: 'Mi è stato tolto tutto - ha spiegato a Barbara d'- , mi ...

Urso querela Report e il conduttore Ranucci: "Notizie false e ... Secolo d'Italia

Il Ministro per il Made in Italy Adolfo Urso non ci sta e dopo il servizio su Report che lo riguarda ha annunciato di voler passare alle vie legali ...Barbara D'Urso continua a trattare il caso della veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia. I nuovi dettagli hanno complicato molto le cose per la trasmissione di Pomeriggio 5.