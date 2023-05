... Adolfo, per la Francia Bruno Le Maire, ministro dell'Economia, Agnes Pannier - Runacher, ministra della Transizione energetica, e Roland Lescure, ministro delegato dell', per la ...Ci prova il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, invitato in Francia all'inaugurazione. 'Si apre oggi una nuova fase per l'europea. È un progetto che mette insieme tre ...Lo ha detto il ministro dell'e del Made in Italy, Adolfodurante l'inaugurazione della Gigafactory a Douvrin, in Francia. 30 maggio 2023

Urso: industria auto ha un futuro significativo in Italia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Con Tavares ed Elkann abbiamo parlato della possibilità di realizzare un accordo di transizione che impegni Stellantis e il governo a una politica comune di sostegno all'industria dell'automotive ita ...Milano, 30 mag. (askanews) - "Io penso sia necessario rassicurare i lavoratori degli stabilimenti in Italia e i cittadini sul fatto che l'industria ...