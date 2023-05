Urso | il ministro che rischia la poltrona Non è un fedelissimo di Meloni

Tra gli interventi, Adolfodelle Imprese e del Made in Italy) 10:30 - Banca d'Italia - Relazione annuale sul 2022. Considerazioni finali del Governatore - il Governatore Ignazio Visco ...Tra gli interventi, Adolfodelle Imprese e del Made in Italy) 10:30 - Banca d'Italia - Relazione annuale sul 2022. Considerazioni finali del Governatore - il Governatore Ignazio Visco ...Partecipano, tra gli altri, Adolfodelle Imprese e del Made in Italy; Fabrizio Greco, presidente Federchimica Assobiotec. - Roma: in occasione della pubblicazione della Relazione ...

Ministro Urso denuncia Report: "Notizie false, intento diffamatorio" Adnkronos

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - - Milano: Assogestioni diffonde i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di aprile 2023. - Milano: in occasione dell'Assemblea ...Un decreto del ministro del Made in Italy Adolfo Urso ha stanziato oltre 1,1 miliardi per finanziare i contratti di sviluppo che sostengono i programmi di investimento di grandi dimensioni ...