Uomini e Donne | Carlo Alberto si difende dalle accuse di Nicole e rivela cosa ha fatto per lei

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo cheSantinelli su Instagram si è lasciata andare all’ennesimo sfogo nel quale per la prima volta attaccataMancini, definendolo tra le righe come falso, il corteggiatore diha deciso di replicare alla ex e lo haanche lui sui social, tramite una diretta salvatafan page dell’ormai ex coppia nata nel programma di Maria De Filippi. Nella diretta in questione,ha anche svelato i gesti d’amore fatti perSantinelli e le pesanticontroMancini Tutto è cominciato quando, nel corso dell’ultimo post-sfogo ...

Sennò torniamo al 1979, glipotevano ammazzare lese le ritenevano sgualdrine, ma lenon potevano ammazzare gli. Dobbiamo ricollegare il cervello, ci sono cose che vanno ...... il seno della showgirl che ha fatto girare la testa aglidi un'intera generazione sarebbe ... Sono anche una motivazione per tantissime, mi scrivono che anche loro vogliono andare in ...Per Capece e Santilli, ' quanto accaduto ad Alessandria dovrebbe far capire ancora di più come e quanto è particolarmente stressante il lavoro in carcere per lee glidella Polizia ...

Il presidente della Ternana e neo sindaco di Terni a TvPlay: "Comincerò a rubare per risparmiare qualcosa, poi mi aspetto di essere assolto perché faccio tanti soldi e sono nel mondo del calcio, che m ...Nicole si è sfogata sui social dopo la notizia della rottura con Carlo Alberto con cui era uscito felicemente da Uomini e Donne.