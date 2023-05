Un tempo era intelligente | anche Pippo Baudo si scaglia contro Giorgia Meloni

(Di martedì 30 maggio 2023)è stato citato da Luciana Littizzetto nell'ultimo monologo della stagione a Cheche fa. Citato come uno dei padri della televisione pubblica,ha apprezzato l'intervento della Littizzetto, così come l'atteggiamento di Fabio Fazio in occasione della puntata di addio alla Rai. “È un peccato che un'esperienza simile finisca, ma se Fazio ha deciso di lasciare dopo 40 anni qualche motivo ci sarà”, ha dichiarato all'Ansa.ha ricordato gli anni della lottizzazione in Rai: “Era una lottizzazione, dava spazio ai rappresentanti di ogni tendenza politica e quindi era una Rai plurale. Oggi invece c'è la tendenza a volerlallare, regolare. Il servizio pubblico deve assicurare a tutti il diritto di parola, deve mettere sul ...

Rai, Pippo Baudo: "Dev'essere plurale, di tutti. Un tempo la lottizzazione era intelligente" la Repubblica

