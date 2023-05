Un governo che non viene punito alle amministrative? Caso raro in Europa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 30 maggio 2023) L’esito inatteso e clamoroso dei ballottaggi, che per la prima volta hanno premiato in modo rotondo il centrodestra, tradizionalmente soccombente in questo tipo di confronto elettorale, esito al quale si aggiunge un risultato nettamente positivo anche a Catania e in altre città siciliane dove si è svolto il primo turno, rappresenta non solo una novità in Italia ma un’eccezione in. Contemporaneamente infatti le elezioniin molte regioni e città della Spagna hanno visto un successo squillante delle opposizioni di centrodestra, il che ha indotto il premier socialista Pedro Sánchez a dimettersi aprendo la via a elezioni politiche anticipate. In precedenza in altri paesi europei leavevano premiato le opposizioni, quella di sinistra in Gran Bretagna, quella di centro in Germania. Persino in Turchia ...