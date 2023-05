Un finale di fuoco

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 30 maggio 2023) Venerdì notte si è svolto Under Siege, PPV di Impact seguente a Rebellion. I risultati per la maggior parte sono stati prevedibili, ma qualche sorpresa non è mancata. La più grande a mio parere è stata la vittoria di Alex Shelley nel match a 6 per diventare #1 Contender all’Impact World Title. Devo dire che non ricordavo dell’esistenza di Against All Odds, che sarà l’ultimo PPV prima di Slammiversary. Pertanto serviva un altro sfidante di transizione e questo ruolo è meglio tocchi ad un Alex Shelley rispetto a un Moose. Alla fine Alex Shelley se lo merita, così come quando affrontò Josh Alexander, ma l’esito credo sarà lo stesso. Sul match in sé poi, dal punto di vista del lottato era lecito aspettarsi qualcosa di più con tutti questi nomi. Hanno rispettato i pronostici invece i match titolati. Deonna Purrazzo vince e convince contro Jordynne Grace, che esce definitivamente ...