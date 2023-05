Un bus con 20 studenti è finito in una scarpata a Pontremoli

(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - Sono 3 i feriti del bus con a bordo anche ragazzi delle scuole superiori tra i 15 e i 16 anni precipitato intorno alle 13,40 in unaall'altezza del comune di Zeri, sulla strada provinciale 37. I feriti, secondo quanto reso noto dai soccorritori sono: un ragazzo politraumatizzato che è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello (Pisa), 1 donna e 1 altro ragazzino con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco all'ospedale di Massa. L'autista, risulta incastrato all'interno del mezzo. Le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per estrarlo. Tutti gli altri occupanti sono stati tratti in salvo.Sul posto oltre alle squadre di terra dei vigili del fuoco e del 118, anche due elicotteri uno proveniente da Genova e l'altro da Cecina, oltre all'elisoccorso Pegaso. Le parole del Sindaco di Zeri "I ragazzi sul pullman erano una ventina ...

...Sul postoi sanitari e le ambulanze inviate dal 118 intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino ed elicotteri. Incidente scuolabus: autista estratto dalle lamiere L'autista del,...... condotta da una mamma edue bambini a bordo, uno dei quali nato poco più di un mese fa, si è ribaltata poco dopo la fermata dela centro carreggiata, prima dell'incrociovia Isonzo. ...Erano circa le 16, quando una giovane donna incinta ha posteggiato la sua auto nel parcheggio vicino al terminal. Uscita dalla macchina, è stata avvicinata da un uomo che,fare deciso, le ha ...

Incidente a Zeri, bus con studenti a bordo finisce in scarpata: alcuni feriti LA NAZIONE

Un autobus è rimasto coinvolto in un incidente ed è uscito di di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Secondo le prime informazioni a bordo c'erano una ventina di ragazzi delle scuole s ...In tutto sono 20 le persone ferite e soccorse: 15 in modo lieve, 3 in codice giallo e due in codice rosso, entrambi 16enni ...