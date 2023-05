(Di martedì 30 maggio 2023) I servizi ucraini sannosi trova il presidente russo Vladimire il capo della Wagner Yevgenye “spesso li monitorano in”. “Malgrado tutti gli sforzi per nascondere queste informazioni” e l’uso di “tecnologie varie, compresi i sosia”, si tratta di qualcosa “che non può essere nascosto”, afferma il portavoce dell’intelligence militare ucraina Andriy Yusov, in una intervista al Intervistato dal Kyiv Post “Naturalmente,”, afferma Yusov, sottolineando che non vi sia nessuna intenzione di assassinare. “Tutti i criminali di guerra devono essere puniti – spiega -, come stato civilizzato l’Ucraina è interessata a che la punizione avvenga nel quadro della ...

