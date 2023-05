Ultime Notizie – Sampdoria | verso accordo cessione e ok aumento capitale

(Di martedì 30 maggio 2023) Si sarebbe sbloccata la trattativa tra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi per ladella. Il consiglio di amministrazione avrebbe ricevuto semaforo verde per l’dicon l’assenso di Massimo Ferrero. Sarebbe quindi pronta una bozza di. Nonostante sembra non ci siano i tempi tecnici per adempiere al pagamento degli stipendi in scadenza questa sera entro le 23.59 per calciatori e staff tecnico per il primo trimestre, il club eviterebbe il fallimento e potrebbe ripartire dalla Serie B anche se con una penalizzazione nel prossimo campionato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

'Nessun attacco da o contro la centrale nucleare, non usare l'impianto come deposito o base per armi pesanti, non mettere a rischio l'alimentazione esterna dell'impianto, proteggere da attacchi o atti ...Platea affollata di banchieri, sindacalisti e industriali, direttorio al completo in prima fila, folta rappresentanza di giornalisti e comunicatori. Leconsiderazioni finali del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, mercoledì 31 maggio, vedono il ritorno della presenza completa degli invitati nei saloni di Via Nazionale, dopo gli ...Sarà inaugurato sabato, alle 18 in piazza Rossi a Ceppaloni , il Club Napoli Ceppaloni ' Carmelo Imbriani '. Ma l'ospite d'onore sarà Roberto Carlos Sosa, meglio noto come 'Il Pampa', ex attaccante ...

Una seria riforma dell’amministrazione non avrebbe forse la forza simbolica di un cambiamento della forma di governo (presidenzialismo o altro). Ma un esecutivo che sul serio vi si impegnasse lascereb ...Il M5S blocca la Giunta per le elezioni per protestare contro l’emendamento Pittalis sul sistema di conteggio dei voti per le ultime politiche. I deputati grillini hanno bloccato l’accesso all’aula: a ...