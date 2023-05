Ultime Notizie Roma del 30-05-2023 ore 20 | 10

(Di martedì 30 maggio 2023)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione anno l’Emiliagna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Oggi è andato a Cesena incontrati volontari che la scuola Don Milani hanno allestito un centro di raccolta di beni di prima necessità Mattarella È stato accolto dal sindaco del Presidente della Regione Stefano Bonaccini poi si è fermato per salutare i bambini nel cortile della scuola dove è stato esposto uno striscione con la scritta hai che non ho parole per ringraziarti di quello che avete fatto è di una straordinaria importanza è un esempio di solidarietà e di impegno comune generosa disponibilità ha detto il capo dello Stato tutta l’Italia è vicina non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce ha concluso Mattarella droni hanno colpito diversi ...

I rappresentanti di banche, imprese e mondo del lavoro si ritroveranno domani a Roma per il tradizionale appuntamento delle Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, in occasione ...Travolte da una valanga durante una discesa in fuoripista in Valle d'Aosta, una sciatrice di 25 anni è morta e una coetanea è dispersa. È avvenuto intorno alle 13 in ...Dalleinformazioni emerge che quello avvenuto a febbraio potrebbe non essere un caso isolato : almeno altri due uomini si sarebbero presentati presso le forze dell'ordine per fare denuncia. I ...

Ma il suo score potrebbe terminare qui. Di buone qualità in campo, Promes ha presentato sempre più spesso pessime attitudini nella propria vita privata costellata negli ultimi anni da una Via Crucis ...«Ted Lasso» è una delle serie più riuscite degli ultimi tempi, capace di coniugare sarcasmo e malinconia, ironia e riflessione sul senso della vita. Totalmente ambientata nel mondo del calcio, Ted ...